NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele seien erhöht worden, schrieb Analyst Janardan Menon am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs bleibe aber schlecht./ag/jha/