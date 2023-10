Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING nach einem Treffen mit dem Deutschland-Chef auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das traditionell starke Geschäft mit Spareinlagen in Deutschland profitiere aktuell erheblich von den gestiegenen Zinsen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Wettbewerb hier kurzfristig zunehmen dürfte, sollte die Bank in diesem Bereich einige Hebel haben, um weiter hierzulande Umsatz und Gewinn zu steigern. Deutschland sei mit einem Anteil von mehr als einem Fünftel am Konzerngewinn ein wichtiger Grund, warum die niederländische Bank zu seinen Favoriten in Europa gehöre./tav/edh

