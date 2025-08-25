ING Group Aktie
Marktkap. 60,34 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 24,40 auf 25,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
25,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,88 €
|Abst. Kursziel*:
23,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,05%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|09:01
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
