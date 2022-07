Aktie in diesem Artikel ING Group 9,23 EUR

-2,07%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die von dem niederländischen Finanzinstitut bereits vorab verbreiteten Hintergrundinformationen zur Geschäftsentwicklung entsprächen größtenteils seinen Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Montag vorliegenden Studie. So konstatiere der Konzern quer durch alle Regionen ein anhaltend starkes Hypothekengeschäft./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 16:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.