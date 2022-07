Aktie in diesem Artikel ING Group 9,07 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 18,00 auf 16,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die niederländische Bank dürfte einer der größten Nutznießer der wohl anstehenden, ersten Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit über zehn Jahren sein, schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte möglich, und der Markt preise binnen zwölf Monaten eine Anhebung um insgesamt zwei Prozentpunkte ein./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 21:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.