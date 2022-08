NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 16,75 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Hinsichtlich Aktienrückkäufen sei die niederländische Bank auf einem guten Weg, schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte auch für den Zinsüberschuss, der über den Markterwartungen liege. Mit den Zahlen zum dritten Quartal dürfte ein Aktienrückkauf für 2,5 Milliarden Euro einhergehen./bek/gl