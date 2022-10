NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der Ankündigung, Kunden in Deutschland ab 6. Dezember wieder 0,3 Prozent auf Tagesgeld zu zahlen. In härter umkämpften Märkten dürfte man Zinserhöhungen der Notenbank stärker weitergeben, so der Experte./ag/la