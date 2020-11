NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe die niederländische Bank die Erwartungen beim bereinigten Vorsteuergewinn um 22 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn jedoch sei niedriger als im Konsensschnitt vermutet./tih/mis