NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING nach Zahlen von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion passe zur Schwäche bei den Zinseinnahmen und einem fehlenden klaren Ausblick bezüglich weiterer Kostensenkungen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau lohne es sich allerdings, der Bank etwas Zeit zu geben./ag/la