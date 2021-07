NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für ING von 13,10 auf 13,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Martina Matouskova überarbeitete vor den anstehenden Quartalsberichten ihre Annahmen für die Banken aus den Benelux-Ländern, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Bei der ING berücksichtige sie nun einen voraussichtlichen Aktienrückkauf. Zum positiven Votum hieß es unter anderem, die niederländische Bank biete eine solide operative Entwicklung./tav/edh