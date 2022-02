NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Zahlen der niederländischen Bank zum vierten Quartal hätten die Konsensschätzungen leicht verfehlt, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies zwar auf höhere Gebühren und gleich gebliebene Nettozinserträge, aber auch die Kosten seien gestiegen und ebenso die Rückstellungen. Zudem habe es keine Ankündigung über neue Aktienrückkäufe gegeben./ck/jha/