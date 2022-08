NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 14,00 auf 13,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei zwar nicht sonderlich gut verlaufen, aber die Aktien-Story sei nach wie vor intakt, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie rechnet zudem damit, dass die Kapitalausschüttungspläne der Großbank positiv überraschen könnten./ck/ngu