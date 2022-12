NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING geringfügig von 16,30 auf 16,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Benelux-Banken seien dank der Kombination aus dem Aufwärtspotenzial für den Zinsüberschuss, Kapitalausschüttungen und niedrigen Bewertungen attraktiv, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für ihre Favoriten ING und KBC - beide mit "Buy" eingestuft - ist sie für die Zinsüberschüsse und Kosten optimistischer als der Marktkonsens und rechnet mit hohen Ausschüttungen sowie einem bewertungsgetriebenen Kursanstieg. Die mit "Hold" bewerteten Titel von ABN Amro preisten indes nach einer Rally bereits den verbesserten Anlagehintergrund ein. Bocahut ist hier pessimistischer als der Markt./gl/ag