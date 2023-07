Jefferies & Company Inc.

ING Group Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING vor Quartalszahlen von 16,80 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der niederländischen Großbank dürften als positiver Kurstreiber fungieren, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unterstützung dürften der erwartet anziehende Zinsüberschuss und die voraussichtliche Ankündigung von Aktienrückkäufen liefern. Die ING gehört weiterhin zu ihren "Top Picks" im Sektor./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 12:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 19:01 / ET

