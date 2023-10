Jefferies & Company Inc.

ING Group Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 18,80 auf 17,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind für die niederländischen und belgischen Banken sei zuletzt stärker geworden angesichts neuer Steuerregelungen und dem unter Druck stehenden Zinsüberschuss, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Branchenexpertin senkte ihre Schätzungen zum Gewinn je Aktie (EPS) der ING leicht. Grundsätzlich traut sie dem Institut aber deutlich mehr zu als der Markt und rechnet für die Jahre 2023 bis 2025 mit einer hohen Kapitalrendite für Aktionäre. Das dritte Quartal sieht sie als positiven Kurstreiber./tav/edh

