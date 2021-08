Aktie in diesem Artikel ING Group 11,47 EUR

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des niederländischen Finanzhauses böten mit Blick auf die zukünftigen Kapitalausschüttungen eine sehr überzeugende Anlagestory, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2023 und berücksichtigte dabei die für 2022 zu erwartenden Aktienrückkäufe. Zieht ein Unternehmen zurückgekaufte Aktien ein, steigt der Gewinn je Aktie für die restlichen Papiere./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 16:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.