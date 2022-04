Aktie in diesem Artikel ING Group 9,38 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 14,50 auf 13,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen zwei Jahren habe ING zu den am besten gelaufenen Bankenaktien in Europa gehört, seit Beginn des Ukrainekriegs aber überdurchschnittlich nachgegeben, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch selbst bei einer Abschreibung des gesamten Russland-Geschäfts werde das Überschusskapital der Niederländer unterbewertet. Lowe senkte indes seine Ergebnisschätzungen (EPS) wegen höherer Annahmen für die Risikovorsorge./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.