HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hugh Moorhead hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der niederländischen Bank aufgrund höherer Ertragsannahmen an und liegt damit über den Markterwartungen. Zudem senkte er seine Erwartungen an die Kapitalkosten. Die Entwicklung der Nettozinserträge gebe Zuversicht, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zeige die Bank auf dem Kapitalmarkttag im Juni einen klaren Weg zur Verbesserung der Profitabilität auf, könne der Aktienkurs weiter steigen./ajx/ag

