NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 13 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie die Fähigkeit der niederländischen Bank untermauert, Kapital an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktien böten nach ihren Berechnungen eine attraktive Rendite dank der Dividende und Aktienrückkäufen. Darüber hinaus seien die Ertragsaussichten etwas besser als von ihr erwartet./tih/zb