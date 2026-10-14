ING Group Aktie
Marktkap. 84,66 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor den Zahlen zum dritten Quartal von 38,30 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die niederländischen Banken dürften ein weiteres starkes Quartal absolviert haben, prognostizierte Delphine Lee in einem Ausblick am Donnerstag. Eine nach wie vor robuste Kreditnachfrage stütze die Nettozinserträge. Vorteilhafte Marktbedingungen vor allem bei Aktien trieben die Gebühreneinnahmen an./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,47 €
|Abst. Kursziel*:
30,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,76%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|17.08.26
|ING Group Hold
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|30.07.26
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