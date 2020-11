NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ING nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung der niederländischen Bank sehe durchwachsen aus, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil fielen sowohl die harte Kernkapitalquote als auch die in Aussicht gestellten Ausschüttungen an die Aktionäre im Rahmen der neuen Dividendenpolitik höher als erwartet aus./gl/mis