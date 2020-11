NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ING nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Die niederländische Bank verfüge über eine starke Kapitalausstattung sowie steigende Reserven für Dividendenzahlungen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch der Zinsüberschuss dürfte in den kommenden Quartalen unter Druck bleiben./gl/edh