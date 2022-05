NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Analyst Raul Sinha attestierte den Niederländern am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht eine robuste Entwicklung. Die Gewinnerwartungen am Markt dürften etwas steigen./ag/edh