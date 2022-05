NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Aufgrund höherer Gebühren und eines gestiegenen Zinsüberschusses der Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 leicht angehoben, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag