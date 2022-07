NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Analyst Raul Sinha passte sein Bewertungsmodell für die niederländische Großbank in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Hyperinflation in der Türkei sowie höhere regulatorische Kosten in Polen an./ag/edh