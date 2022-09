NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie für europäische Banken für den Rest des Jahres vorsichtig. Die Zinserhöhungen bis 2023 seien größtenteils eingepreist, die Stagflation aber nicht. ING sei attraktiv bewertet und zähle zu seinem "Top Picks"-Portfolio, in dem er den Fokus lege auf das beste Chance-Risiko-Verhältnis sowohl bei einer weichen Landung der Wirtschaft als auch bei Stagflation. Global zieht er US-Banken den europäischen vor./ajx/mis