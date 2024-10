JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Analyst Raul Sinha reduzierte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick die Schätzung für die Nettozinserträge der Bank. Dem stünden höhere Gebühren sowie eine geringere Aktienanzahl gegenüber, schrieb der Experte mit Blick auf die Ergebnisse je Aktie./bek/ajx

