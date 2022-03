LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Banken seien am Markt bereits eingepreist, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte jedoch nicht für die weitergehenden Risiken, wie etwa ein Konjunkturabschwung in Europa oder eine Stagflation. Diese besonders großen Risiken könnten noch im gesamten Sektor zu deutlich sinkenden Gewinnerwartungen führen./tav/mis