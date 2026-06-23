DAX 24.778 -0,5%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.748 -0,1%Top 10 Crypto 8,1480 +1,3%Nas 25.587 -2,2%Bitcoin 55.173 +0,2%Euro 1,1357 -0,2%Öl 76,20 -1,0%Gold 4.084 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Heidelberger Druck-Aktie schwächer: Übernahme von Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland Heidelberger Druck-Aktie schwächer: Übernahme von Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland
Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a. Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

init innovation in traffic systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
48,85 EUR +1,20 EUR +2,52 %
STU
finanzen.net zero
init innovation in traffic systems jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 488,61 Mio. EUR

KGV 23,68 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 575980

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005759807

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

init innovation in traffic systems SE Buy

09:01 Uhr
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
init innovation in traffic systems SE
48,85 EUR 1,20 EUR 2,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation nach der angekündigten Kapitalerhöhung von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Digitalisierungs-Spezialist dürfte damit rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy

Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
67,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,80 €		 Abst. Kursziel*:
38,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,18%
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu init innovation in traffic systems SE

09:01 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.05.13 init innovation in traffic systems halten Close Brothers Seydler Research AG
07.11.12 init innovation in traffic systems hold Close Brothers Seydler Research AG
01.11.12 init innovation in traffic systems halten Nebenwerte Journal
18.09.12 init innovation in traffic systems kaufen Öko Invest
mehr Analysen

Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE

dpa-afx Kapitalmaßnahme init-Aktie gesucht: Kapitalerhöhung geplant init-Aktie gesucht: Kapitalerhöhung geplant
EQS Group EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu ca. 10 % aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittag in Rot
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Plus
EQS Group EQS-News: In celebration of its 25th year on the stock market: init keeps reaching new record levels
EQS Group EQS-News: init demonstrates strong growth: digitalisation specialist for buses and trains recorded the best first quarter in company history
EQS Group EQS-News: Transport for NSW has opted for init technology
EQS Group EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australia) awarded the contract for the upgrade of the existing ticketing system to INIT
EQS Group EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Martin Timmann, Transfer of Managing Board bonuses
EQS Group EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Jörg Munz, Transfer of Managing Board bonuses
EQS Group EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Matthias Kühn, Transfer of Managing Board bonuses
EQS Group EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Transfer of Managing Board bonuses
RSS Feed
init innovation in traffic systems SE zu myNews hinzufügen