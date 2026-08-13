init innovation in traffic systems Aktie
Marktkap. 502,29 Mio. EURKGV 23,68 Div. Rendite 1,71%
WKN 575980
ISIN DE0005759807
AI Analyse
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel beschleunigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe jedoch seine Prognose verfehlt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy
|Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
67,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,00 €
|Abst. Kursziel*:
50,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,03%
|
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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