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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

init innovation in traffic systems SE Buy

18:21 Uhr
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
init innovation in traffic systems SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation von 67,50 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das gekappte operative Gewinnziel hervor - nach einem schwachen dritten Quartal. Er macht dafür aber vorübergehende Einflussfaktoren verantwortlich. Der Kurseinbruch am Tag der Zahlenvorlage wirke daher auf ihn übertrieben. Das Unternehmen müsse erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln könne./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy

Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,05 €		 Abst. Kursziel*:
47,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,00%
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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