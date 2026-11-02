init innovation in traffic systems Aktie
Marktkap. 455,43 Mio. EURKGV 23,68 Div. Rendite 1,71%
WKN 575980
ISIN DE0005759807
AI Analyse
init innovation in traffic systems SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Init Innovation von 60 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für den Hersteller von Soft- und Hardware für den Verkehr schwach verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Verhaltene Ausgaben der Kunden hätten eine geringere Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 zur Folge gehabt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: init innovation in traffic systems Buy
|Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,05 €
|Abst. Kursziel*:
4,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,80%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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