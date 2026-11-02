Warburg Research

init innovation in traffic systems SE Buy

14:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Init Innovation von 60 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für den Hersteller von Soft- und Hardware für den Verkehr schwach verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Verhaltene Ausgaben der Kunden hätten eine geringere Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 zur Folge gehabt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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