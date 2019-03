FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Innogy nach Jahreszahlen minimal von 38,23 auf 38,16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern habe die im Zuge des Scheiterns der Fusion mit SSE reduzierten Unternehmensziele gerade so erreicht und für 2019 weitere deutliche Ergebniseinbrüche prognostiziert, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/la



