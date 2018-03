NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Innogy von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe die Bewertung für die RWE-Tochter auf das Jahr 2019 fortgeschrieben, woraus das höhere Kursziel resultiere, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es decke sich weitgehend mit dem von Eon gebotenen Übernahmepreis von 40 Euro abzüglich der vorgeschlagenen Dividenden für 2017 und 2018. Der Netzbetreiber Innogy werde sich voraussichtlich in Kürze im Detail zu dem umfangreichen Beteiligungstausch zwischen RWE und Eon äußern./bek/zb



