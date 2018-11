NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Innogy nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts des bestätigten operativen Jahresergebnisziels (Ebit) dürfte der Markt den gesenkten Erwartungen für den Bereich Erneuerbare Energien und für das Vertriebsgeschäft, die durch optimistischere Annahme für das Netzgeschäft kompensiert würden, wenig Beachtung schenken, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu blickten die Anleger vor allem auf die bevorstehende Aufteilung des Unternehmens unter den Versorgern Eon und RWE./gl/tih



Datum der Analyse: 13.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.