NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Instone auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der aktualisierte Jahresausblick bleibe hinter seinen Erwartungen zurück, doch der Immobilienentwickler habe die Ziele für 2021 bestätigt und die mittelfristigen Wachstumsziele auf Basis einer Kapitalerhöhung deutlich angehoben, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag