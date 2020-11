NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Instone Real Estate auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er sehe deutsche Wohnimmobilien-Aktien wegen unübertroffen robuster Cashflows jetzt allgemein positiver, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen die Marktpreise für solche Immobilien, die deren Wert nach oben treiben. Instone sei dabei eine von drei Kaufempfehlungen, hier habe die jüngste Kapitalerhöhung einen attraktiven Einstiegszeitpunkt geschaffen./tih/la