NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Instone nach vorläufigen Zahlen für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Beim bereinigten Nettogewinn habe die Immobiliengruppe die Markterwartung klar übertroffen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Sie habe profitabler gewirtschaftet als angenommen. Die Aktien seien höher bewertet als die der Wettbewerber, was angesichts eines besseren Wachstumsprofils gerechtfertigt sei./bek/he