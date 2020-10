NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel angesichts des Verkaufs der Nand-Memory-Sparte an SK Hynix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Der Schritt werde sich wohl positiv auf die Margen und den Free Cashflow des US-Chipkonzerns auswirken, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem glaubt er, dass Anleger dazu bereit sein werden, für die Intel-Aktien einen höheren Aufschlag zu zahlen, wenn der Konzern weniger stark in rohstoffabhängigen Segmenten des Halbleitermarktes engagiert ist./tih/gl