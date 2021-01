NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 70 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie hätten die Unternehmensziele deutlich übertroffen, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns auf das erste Quartal sei besser als erwartet ausgefallen. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das Gesamtjahr 2021./edh/ag