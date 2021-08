NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Eine Veranstaltung des Unternehmens habe die weiterhin starke Stellung des Chipkonzerns beim Halbleiter-Design unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Intel sei um die Wiedergewinnung der führenden Stellung in der Branche bemüht./mf/mis