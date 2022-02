NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Intel vor einer Investorenveranstaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Das Management des Chipkonzerns dürfte sich positiv zu Technologieentwicklung sowie den Wachstumsansprüchen äußern, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte aber aufgewogen werden durch wohl hohe Investitionen./mis/men