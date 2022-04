NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Der Chipkonzern habe ein ordentliches erstes Quartal hinter sich, aber die Aussichten blieben ungewiss, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag