NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Bewertungen im US-Halbleitersektor seien stärker gesunken als in früheren Abschwungphasen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Verweis auf Sorgen um Aufträge, Konsumschwäche und geopolitischen Gegenwind. Gründe, Intel im Depot zu haben, sieht er nicht./ajx