International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,06 Mrd. EURKGV 6,79
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe abgeliefert wie versprochen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Bilanz./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,58 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:06
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
