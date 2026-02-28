DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5535 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
International Consolidated Airlines Aktie

4,58 EUR -0,22 EUR -4,64 %
STU
4,00 GBP -0,24 GBP -5,57 %
LSE
Marktkap. 22,06 Mrd. EUR

KGV 6,79
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Deutsche Bank AG

International Consolidated Airlines Buy

11:06 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
International Consolidated Airlines S.A.
4,58 EUR -0,22 EUR -4,64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Die Airline-Holding habe abgeliefert wie versprochen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Bilanz./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,00 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

