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Symbol BABWF

Deutsche Bank AG

International Consolidated Airlines Buy

13:26 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,84 EUR -0,02 EUR -0,39%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Pence belassen. Die Tochter IAG Loyalty der Airline-Holding habe in den vergangenen drei Jahren den aktiven Kundenstamm um rund 13 Prozent per annum gesteigert und strebe mittelfristig einen operativen Gewinn von einer Milliarde Euro an, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr 2025 darstelle, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das darin implizierte Wachstum von über 10 Prozent liege klar über seiner bisherigen Prognose von 5 Prozent. Die Ziele würden durch das kapitalarme Geschäftsmodell und deutliche Wettbewerbsvorteile untermauert, wobei das Segment eine hohe operative Marge von mehr als 18 Prozent erziele und nur minimale Investitionen erfordere./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,60 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,18 £		 Abst. Kursziel*:
9,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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11.05.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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