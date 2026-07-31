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International Consolidated Airlines Aktie

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KGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
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International Consolidated Airlines Buy

15:16 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,05 EUR 0,00 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 645 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia schneide in einem volatilen Marktumfeld weiterhin sehr gut ab, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,45 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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