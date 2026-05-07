Marktkap. 20,2 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 440 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts seine Prognosen an. Er begründete dies vor allem mit etwas höherem Umsatz pro angebotenem Sitzkilometer (RASK)./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:26 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
4,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,91 £
|Abst. Kursziel*:
15,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,47 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|14:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
