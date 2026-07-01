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International Consolidated Airlines Aktie

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Marktkap. 24,42 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
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Goldman Sachs Group Inc.

International Consolidated Airlines Buy

12:06 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,27 EUR -0,11 EUR -2,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 450 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Für die IAG ist er mit Blick auf 2027 optimistischer als der Konzern. Die Aussichten für die Transatlantikrouten ab London Heathrow blieben im zweiten Halbjahr gut./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
5,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,49 £		 Abst. Kursziel*:
17,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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