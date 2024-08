Goldman Sachs Group Inc.

International Consolidated Airlines Buy

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 255 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen niedriger erwarteter Investitionen der Airline in diesem Jahr sei mit deutlich höheren Barmitteln zu rechnen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus diesem und anderen Gründen gebe es nun Aufwärtspotenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 17:19 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

